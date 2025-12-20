В Госдуме заступились за «Тайного Санту»

Останина: в России не будут запрещать «Тайного Санту», в игре нет ничего дурного

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала идею запретить в России новогоднюю игру «Тайный Санта», отметив, что в ней нет ничего дурного. Своим мнением она поделилась с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее словам, «Тайный Санта» является общественной инициативой и «не зарегистрирован ни в Минюсте, ни в Роскомнадзоре». Она подчеркнула, что игра — это народная традиция, и нет смысла спорить о названии: главное, чтобы люди дарили друг другу подарки.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман также счел бессмысленным запрет игры. По его мнению, Святой Николай, известный в немецком произношении как Санта Клаус, является общим святым для всех христиан. Он отметил, что нет необходимости переименовывать что-либо, связанное с ним, и возмущаться западным названием тоже не имеет смысла.

Два дня назад депутат Виталий Милонов предложил отказаться от игры, сравнив участников с обезьянами. По его словам, западная традиция «Тайного Санты» стала популярна среди граждан, которые недавно переехали в крупные города.

Ранее адвокат объяснил, можно ли наказать коллегу, который не отправил подарок в «Тайном Санте».