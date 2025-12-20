Российские военные взяли под контроль два населенных пункта

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Высокое и Светлое в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населенный пункт Высокое Сумской области. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Светлое Донецкой народной республики и продолжили уничтожение окруженного противника в населенном пункте Димитров», — говорится в заявлении военного ведомства.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе выступления на прямой линии заявил, что Вооруженные силы РФ создают зоны безопасности на Сумском направлении и в Харьковской области.

Он также сообщил, что российские войска взяли город Димитров (украинское название — Мирноград) в ДНР в окружение. По его информации, город на 50% находится под контролем военных РФ.

Ранее Путин заявил о контроле России над большей частью Гуляйполя.