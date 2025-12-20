Россияне почти три дня не могут улететь из Шри-Ланки

SHOT: россияне три дня не могут улететь из Шри-Ланки из-за отсутствия самолетов

Российские граждане почти три дня не могут улететь из Шри-Ланки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Рейс из Хамбантоты в Москву перенесли с 18 на 21 декабря. Перевозчик заявил, что причиной стало отсутствие свободных дальнемагистральных самолетов Boeing-777.

Один из них должен был прилететь накануне, но вернулся в аэропорт Новосибирска через час после вылета из-за поломки. Еще два — находятся в аэропорту Домодедово, но они не совершают рейсы.

Некоторые пассажиры жалуются, что им пришлось снимать отели за свой счет.

Кроме того, задержан вылет рейса из Москвы на Шри-Ланку, из-за чего некоторые туристы были вынуждены отменить поездку.

До этого в Индии отменили более 300 внутренних и международных рейсов одного из крупнейших авиаперевозчиков Индии, компании IndiGo. Это связали с нехваткой пилотов из-за новых правил работы экипажей, техническими проблемами и высоким сезонным пассажиропотоком.

