Вертолет премьера Индии не смог приземлиться из-за тумана

Вертолет с Моди не смог приземлиться в штате Западная Бенгалия из-за тумана
Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Вертолет с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на борту не смог совершить посадку в штате Западная Бенгалия из-за тумана. Об этом сообщает The Times of India.

«Вертолет премьер-министра некоторое время зависал над вертолетной площадкой, прежде чем развернуться и вернуться в аэропорт Колкаты. Сообщений о каких-либо происшествиях не поступало», — говорится в публикации.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин был в Индии с официальным визитом. В Нью-Дели прошли официальные переговоры российского лидера и Моди.

По итогам переговоров Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия стран и договорились развивать стратегическое партнерство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Политолог Станислав Ткаченко выразил мнение, что пышным приемом президента России Индия посылает сигнал США: Вашингтон не сможет воспрепятствовать сближению стран.

Ранее Путин рассказал об изменениях в Индии за последние десятилетия.

