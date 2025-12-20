Не плативший алименты северянин прятался от приставов в диване

В Мурманской области должник по алиментам прятался от приставов в диване

В Оленегорске судебные приставы задержали местного жителя, скрывавшегося от уплаты алиментов, он накопил задолженность более полумиллиона рублей. Об этом сообщает УФССП Мурманской области.

Житель Оленегорска сознательно уклонялся от обязанности помогать своему несовершеннолетнему ребенку, задолженность составила более 500 тысяч рублей. Несмотря на решения суда и регулярные визиты приставов, дверь его квартиры оставалась закрытой, а на все звонки и официальные уведомления он не отвечал.

Когда сотрудники в очередной раз пришли по адресу, дверь им открыл сосед. Мужчина, пытаясь помочь приятелю, заявил, что хозяина давно нет дома. Приставы не ограничились беседой у порога и решили осмотреть жилище. В одной из комнат стоял диван, в котором прятался должник. Мужчину извлекли из укрытия, доставили в отдел и составили в отношении него административный протокол. Суд, рассмотрев дело, признал должника виновным в злостном уклонении от уплаты алиментов и назначил ему 100 часов обязательных работ.

