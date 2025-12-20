На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ раскрыли условие, выдвинутое Уиткоффу для встречи с Путиным

WSJ: Уиткоффу выдвинули условие к встрече с Путиным после назначения посланником
Gavriil Grigorov/Reuters

Вскоре после назначения Стивена Уиткоффа специальным представителем президента США российский лидер Владимир Путин якобы выразил желание встретиться с ним, однако выдвинул условие. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как сообщается в материале, Уиткофф должен был приехать в Россию один, без сопровождения ЦРУ, американских дипломатов и переводчиков.

По данным издания, соответствующее предложение о встрече было передано спецпредставителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым через наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. WSJ пишет, что Стив Уиткофф «всего несколько дней проработал специальным посланником нового президента на Ближнем Востоке, когда получил интригующее сообщение от наследного принца Саудовской Аравии».

«Была лишь одна загвоздка: предполагалось, что Уиткофф приедет один, без каких-либо агентов ЦРУ, дипломатов или даже переводчика, — сказал человек, знакомый с ходом встречи», — говорится в тексте.

В свою очередь сам Уиткофф в интервью изданию назвал себя «мастером сделок».

«Это значит поставить себя на место другой стороны и понять, как помочь ей получить политическое пространство для заключения этой сделки», — объяснил он.

Он согласился, что у него нет большого дипломатического опыта, однако на четвертый год конфликта России и Украины «пора попробовать что-то новое». Спецпосланник Трампа отметил, что в курсе критики в свой адрес за «неуклюжее ведение дипломатической деятельности на самом высоком уровне».

Уиткофф заверил, что путешествует в сопровождении дипломатической охраны и перед поездками проходит брифинги в Совете национальной безопасности, Управлении директора национальной разведки или у госсекретаря Марко Рубио.

Ранее Уиткофф заявил, что в общей сложности провел с Путиным не менее 24 часов.

