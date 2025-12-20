На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава ГУР Украины призвал не надеяться на Европу в 2026 году

Глава ГУР Буданов: в 2026 году Украина должна надеяться только на себя
ГУР Минобороны Украины

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов в интервью местному изданию LB призвал Украину в 2026 году надеяться только на себя.

«На себя. Потому что Украина – это страна возможностей. На самом деле мы умеем… Я это уже говорил, не поймите неправильно: мы не боги, но чудеса делать умеем. И все зависит от нас. Никакая Европа, как бы кто ее ни любил, не сделает нам этого. Только мы», — сказал Буданов, отвечая на соответствующий вопрос.

19 декабря лидеры стран Евросоюза достигли соглашения о выделении Украине до €90 млрд на период 2026-2027 годов из общего бюджета блока. Финансовая помощь будет предоставлена в форме беспроцентного кредита.

При этом в итоговое решение не вошла идея прямого финансирования Киева за счет замороженных российских активов. В то же время, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что ЕС «оставляет за собой возможность использования активов России».

Ранее Туск заявил о «сильных картах» в руках Зеленского.

