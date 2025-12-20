На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге состоится неформальная встреча лидеров стран СНГ

В Петербурге 22 декабря состоится неформальная встреча лидеров стран СНГ
Алексей Даничев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге по инициативе президента России Владимира Путина состоится неформальная встреча лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает РИА Новости.

«22 декабря пройдет традиционная неформальная встреча лидеров государств-участников Содружества Независимых Государств», — говорится в сообщении.

А 21 декабря в Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Петербурге в октябре во время саммита содружества.

«Я был бы очень рад вас видеть в России, как у нас по традиции сложилось, в Петербурге, в конце этого года, в преддверии нового года на неформальную нашу встречу», — сказал российский лидер.

Путин проводит традиционные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ по меньшей мере с 2017 года. С 2018 года такие мероприятия проходят в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Пашинян посетит заседание Высшего Евразийского экономсовета в Петербурга.

