ВСУ отправляют на бойню в Димитров поваров и санитаров

Командование 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет из тыла на передовую в Димитров (украинское название — Мирноград) поваров, санитаров и водителей. Об этом ТАСС сообщил украинский военнопленный, младший сержант Алексей Климко.

» <...> забирали всех: санитаров, водителей, поваров. Пришел приказ — отобрали по списку и отправили. Такое происходит по всем тыловым частям, по всей Украине. Брать уже некого. <…> Нас бросили, как котят. Оказались в подвале под Мирноградом», — рассказал он.

По его словам, он понимал, что их «просто ведут на мясо». Климко также рассказал, что из его части на передовую, начиная с ноября 2024 года отправляли и по 60, и по 100 человек, объясняя это нехваткой людей из-за больших потерь. Военнопленный также отметил, что с того момента, как попал в Димитров, ни разу не видел своего командира, а у бойцов не было «ни еды, ни воды, ни сигарет — вообще ничего».

19 декабря в ходе итоговой конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска взяли Димитров в окружение и контролируют 50% территории города. По его словам, ВСУ не получили команду на сложение оружия и пытаются выйти из окружения маленькими группами.

Ранее военный эксперт допустил, что сценарий штурма «Азовстали» может повториться в Димитрове