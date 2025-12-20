На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ отправляют на бойню в Димитров поваров и санитаров

ТАСС: ВСУ отправляют поваров и санитаров на передовую в Димитров
true
true
true
close
Eugene Symonenko/Shutterstock/FOTODOM

Командование 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет из тыла на передовую в Димитров (украинское название — Мирноград) поваров, санитаров и водителей. Об этом ТАСС сообщил украинский военнопленный, младший сержант Алексей Климко.

» <...> забирали всех: санитаров, водителей, поваров. Пришел приказ — отобрали по списку и отправили. Такое происходит по всем тыловым частям, по всей Украине. Брать уже некого. <…> Нас бросили, как котят. Оказались в подвале под Мирноградом», — рассказал он.

По его словам, он понимал, что их «просто ведут на мясо». Климко также рассказал, что из его части на передовую, начиная с ноября 2024 года отправляли и по 60, и по 100 человек, объясняя это нехваткой людей из-за больших потерь. Военнопленный также отметил, что с того момента, как попал в Димитров, ни разу не видел своего командира, а у бойцов не было «ни еды, ни воды, ни сигарет — вообще ничего».

19 декабря в ходе итоговой конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска взяли Димитров в окружение и контролируют 50% территории города. По его словам, ВСУ не получили команду на сложение оружия и пытаются выйти из окружения маленькими группами.

Ранее военный эксперт допустил, что сценарий штурма «Азовстали» может повториться в Димитрове

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами