На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о Русском мире

Путин: сила и притягательность Русского мира всегда заключалась в его открытости
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам второго международного Екатерининского форума рассказал о силе Русского мира. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Кремля.

«Сила и притягательность Русского мира всегда заключалась в его открытости, уважении ко всем самобытным традициям и культурам», — говорится в телеграмме.

Глава государства обратил внимание, что в повестке мероприятия находится множество проблем, связанных с развитием международного гуманитарного сотрудничества, поддержкой иностранных граждан, желающих найти постоянный дом в России.

Кроме того, в преддверии 300-летия императрицы Российской Империи Екатерины II (годы жизни: 1729 — 1796) участникам, организаторам и гостям Екатерининского форума необходимо будет обсудить историческое значение деятельности правительницы для социально-экономического развития страны и, прежде всего, манифестов 1762 и 1763 годов, предоставляющих иностранцам широкие возможности для жизни и работы на территории российского государства.

Путин добавил, что в России будут поддерживать соотечественников и иностранцев, сохраняющих приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, уделять особенное внимание преобразованию профильного законодательства.

Ранее Путин оценил отношения РФ с другими странами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами