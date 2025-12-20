Путин: сила и притягательность Русского мира всегда заключалась в его открытости

Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам второго международного Екатерининского форума рассказал о силе Русского мира. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Кремля.

«Сила и притягательность Русского мира всегда заключалась в его открытости, уважении ко всем самобытным традициям и культурам», — говорится в телеграмме.

Глава государства обратил внимание, что в повестке мероприятия находится множество проблем, связанных с развитием международного гуманитарного сотрудничества, поддержкой иностранных граждан, желающих найти постоянный дом в России.

Кроме того, в преддверии 300-летия императрицы Российской Империи Екатерины II (годы жизни: 1729 — 1796) участникам, организаторам и гостям Екатерининского форума необходимо будет обсудить историческое значение деятельности правительницы для социально-экономического развития страны и, прежде всего, манифестов 1762 и 1763 годов, предоставляющих иностранцам широкие возможности для жизни и работы на территории российского государства.

Путин добавил, что в России будут поддерживать соотечественников и иностранцев, сохраняющих приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, уделять особенное внимание преобразованию профильного законодательства.

