Российский оператор дрона захватил в плен троих бойцов ВСУ

Российский оператор беспилотника с позывным «Царек» взял в плен троих военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

По данным канала, военный нанес удар дроном по выявленной позиции противника, после чего заметил трех украинских солдат, которые жестами дали понять, что готовы сдаться. При этом у одного из них было ранение ноги.

Сообщается, что всех троих бойцов ВСУ сопровождали с воздуха до российских позиций, где они были взяты в плен.

До этого экс-бойцы Вооруженных сил Украины, которые вступили в батальон имени Максима Кривоноса, взяли в плен украинских солдат под Новогродовкой в Донецкой народной республике.

По словам командира расчета БПЛА с позывным «Хантер», было много времени, чтобы пообщаться с пленными и рассказать им про батальон, показать его работу в деле. В результате пленные также приняли решение вступить в отряд и начать бороться против правительства Украины.

Ранее российский боец вызволил из «плена» технику с помощью хитрого изобретения.