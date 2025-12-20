Пьяная авиадебоширка напала на Алексея Глызина

Пьяная пассажирка напала на заслуженного артиста России Алексея Глызина в самолете, вылетавшем из Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как рассказал Глызин, женщина кричала, кидалась вещами и оскорбляла людей, причисляя их к лицам нетрадиционной ориентации.

Глызин и его концертный директор Максим Глотов летели на корпоратив. Они попытались успокоить авиадебоширку, скрутили ее и помогли вывести из салона.

Рейс задержали, одной пассажирке стало плохо, ей вызвали врача.

Дальнейший полет прошел без инцидентов, пассажирку не стали высаживать, она молчала до самой посадки. Теперь ее привлекут к ответственности.

