На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяная авиадебоширка напала на Алексея Глызина

На певца Глызина напала пьяная пассажирка самолета
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash»

Пьяная пассажирка напала на заслуженного артиста России Алексея Глызина в самолете, вылетавшем из Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как рассказал Глызин, женщина кричала, кидалась вещами и оскорбляла людей, причисляя их к лицам нетрадиционной ориентации.

Глызин и его концертный директор Максим Глотов летели на корпоратив. Они попытались успокоить авиадебоширку, скрутили ее и помогли вывести из салона.

Рейс задержали, одной пассажирке стало плохо, ей вызвали врача.

Дальнейший полет прошел без инцидентов, пассажирку не стали высаживать, она молчала до самой посадки. Теперь ее привлекут к ответственности.

Накануне певец Прохор Шаляпин заявил, что конфликт с ребенком на шоу «Дети против» стал для него самой курьезной ситуацией 2025 года.

Ранее был назван самый «чудовищный» скандал российского шоу-бизнеса уходящего года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами