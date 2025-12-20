Трамп подтвердил удар ВС США по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские Вооруженные силы нанесли массированный удар возмездия по местам расположения террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Сирии. Об этом республиканец сказал во время выступления перед сторонниками в штате Северная Каролина, передает Fox News.

По его словам, удар был очень успешным.

20 декабря Трамп заявил о массированном ударе по местам дислокации террористов в Сирии в ответ на нападение на американских военнослужащих, произошедшее на прошлой неделе.

Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщил, что США заблаговременно оповестили Израиль перед нанесением ударов по террористам в Сирии.

13 декабря официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что двое военнослужащих Вооруженных сил США и один гражданский переводчик получили несовместимые с жизнью травмы в сирийском городе Пальмира в ходе операции против ИГ. Еще трое американцев пострадали. В военном ведомстве рассказали, что нападение на военных было совершено в результате засады, устроенной боевиком террористической организации. Его ликвидировали. После этого Трамп пообещал, что после действий ИГИЛ против американских военных в Сирии будут приняты «серьезные ответные меры».

Ранее шеф Пентагона назвал операцию США против ИГ в Сирии актом возмездия.