Полковник Баранец: ВСУ могут атаковать Курскую и Брянскую области под Новый год

Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец допустил, что ВСУ атакуют Курскую, Брянскую и Белгородскую области под Новый год. Его слова приводит News.ru.

«Я думаю, что ВСУ попытаются второй раз ринуться в Курскую область. Также возможны атаки на Брянскую и Белгородскую области. Не исключаю, что Украина будет пытаться отобрать Купянск, потому что именно на это направление их командиры сгоняют огромное количество войск», — порассуждал Баранец.

Кроме того, он заявил, что ВСУ могут «подложить свинью» в виде попытки массированного налета на Московскую область и столицу России. У Владимира Зеленского «давняя мечта испортить нам праздник», отметил военный. Он заверил, что планам не удастся сбыться, «, потому что система ПВО в районе Москвы работает на высоком уровне».

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок заявил, что в период новогодних каникул с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года включительно бдительность и боевая готовность ВС РФ должны быть доведены до наивысших пределов.

Поскольку российская армия имеет дело с инициативным и изобретательным противником, есть все основания полагать, что ВСУ в дни празднования Нового года и Рождества Христова готовят для Вооруженных сил России и инфраструктурных объектов в глубине РФ разные «подарки», предупредил он.

