Стала известна причина смертельного ДТП в Омской области

УМВД: выезд на встречку стал причиной ДТП с шестью погибшими под Омском

Предварительно, причиной ДТП с шестью погибшими на трассе Тюмень - Омск стал выезд водителя большегруза на встречную полосу. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба Управления МВД России по Омской области.

Уточняется, что водитель водитель грузового автомобиля, двигавшийся в сторону Омска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, который следовал по маршруту Омск - Крутинка.

«В дальнейшем произошло столкновение автомобилей «Тойота», двух КамАЗов и Volvo», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса скончался от полученных травм в карете скорой медицинской помощи, пять пассажиров погибли на месте происшествия до приезда скорой, еще пятерых пассажиров ПАЗа госпитализировали.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства автоаварии. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, уточнили в МВД.

Ранее в Иркутской области 11 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и автобетоносмесителем.