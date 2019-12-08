Все хуже и хуже: Шойгу о деградации отношений с НАТО

Сотрудничество России с НАТО в настоящее время остановлено, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин». Кроме того, он отметил, что отношения между государством и международным альянсом только ухудшаются, несмотря на готовность Москвы к возобновлению продуктивного взаимодействия со странами-участницами союза.

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Глава оборонного ведомства добавил, что «каких-то пять лет назад» Москва активно сотрудничала с Брюсселем, а в Североатлантическом альянсе был представитель России, однако в настоящее время ситуация изменилась.

По его словам, НАТО не минимизирует существующие мировые угрозы. «Наши партнеры, ведомые, естественно, США, выходят из все большего и большего количества соглашений, и пространство безопасности становится все уже и уже, а те угрозы, которые существовали до этого, и нам казалось, что у нас есть варианты и возможности продвинуться по их минимизации еще дальше — к сожалению, это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует», — заявил он.

Несколько дней назад, с 3 по 4 декабря в Лондоне прошел саммит НАТО, приуроченный к 70-летию альянса. В итоговой декларации, представленной станами-членами союза, «российская угроза» была названа одним из главных вызовов. «Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности», — приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК слова из документа.

В связи с этим участники НАТО призвали усиливать сдерживание России и налаживать диалог с ней, передает ТАСС.

Незадолго до этого, глава Франции, одной из ведущих стран НАТО, Эммануэль Макрон заявил, что в настоящее время Североатлантический альянс переживает «смерть мозга». «То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО, Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу», — сказал он, отметив, что не стоит ориентироваться на Соединенные Штаты и в вопросах построения отношений с Россией.

Эта фраза, произнесенная в интервью британскому изданию The Economist, вызвала шквал критики от союзников.

Так, с ним не согласилась канцлер Германии Ангела Меркель, отметив, что «это достаточно резкие слова», которые не соответствуют ее мнению. Она не считает, что это заявление было необходимым, несмотря на то, что определенные проблемы в альянсе есть. По ее словам, НАТО является также и европейским альянсов. «Я неоднократно говорила, что мы должны взять судьбу в свои руки в Европе, но трансатлантическое партнерство остается для нас», — такое мнение выразила немецкий канцлер во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Собеседник Меркель согласился с ее словами и отметил, что альянс реализовал «самое крупное со времен «холодной войны» усиление коллективной обороны» союза.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на высказывание Макрона заявил, что французскому лидеру стоит провести медицинское обследование. «Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти своего мозга», — передает слова Эрдогана агентство Anadolu.

Администрация Макрона посчитала это высказывание оскорбительным.

В то же время российские политики согласились с высказывание французского президента, отметив, что он поставил очень точный диагноз относительно ситуации, сложившейся в НАТО.

«Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО. Абсолютно точный диагноз. Слепая евроатлантическая солидарность с США в итоге введет Европу в кому. Давно пора покинуть фарватер Вашингтона и вести политику в соответствии с интересами всех стран Европейского континента», — написал в Twitter глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Позднее Эммануэль Макрон отметил, что его слова стали полезной встряской для Североатлантического альянса. По его мнению, это высказывание заставило участников НАТО обратить внимание на имеющиеся проблемы.

Однако позднее президент США Дональд Трамп заявил, что его французский коллега взял свои слова о «смерти мозга» НАТО обратно, передает ТАСС. Трамп добавил, что Макрон «видит, что произошло и происходит, как страны усиливаются».