Разводка по-американски: Лавров раскрыл метод США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о нечестном поведении американской администрации на международной арене. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Россия 1», приуроченному к 75-й годовщине со дня основания МГИМО.

«Не всегда нужно сразу же отвечать на какой-то негативный шаг в твой адрес. Иногда нужно проанализировать, что за этим стоит — может быть, за этим как раз стоит желание тебя спровоцировать на реакцию», — заявил глава МИД.

По словам Лаврова, Вашингтон часто использует такую реакцию на провокацию для «науськивания» против страны «ряда государств, которые легко поведутся на «разводку». Министр также извинился за употребление жаргонизмов.

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Министр напомнил о поступке бывшего президента США Барака Обамы, подписавшего перед уходом в отставку указ о высылке 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических объектов. Он назвал поступок Обамы «агонией демократов», которые проиграли президентские выборы. Этот шаг был направлен против президента США Дональда Трампа — чтобы ему было сложнее наладить отношения с РФ.

«Мы взяли паузу. А потом Дональду Трампу <…> конгресс США просто не позволил этого. И когда мы поняли, что санкции не только не замораживаются, но и расширяются и углубляются, мы тоже отреагировали», — подчеркнул российский министр.

Лавров добавил, что принципиальные вопросы требуют незамедлительного ответа.

В 2016 году Обама приказал выслать 35 российских дипсотрудников. Госдеп объявил персонами нон-грата тех работников российских дипмиссий, кто «не действовал в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом».

Эти действия были предприняты как ответ на якобы вмешательство России в президентские выборы. Кроме того, меры стали реакцией на «преследования американских дипломатов за рубежом, которые увеличились за последние четыре года и в значительной мере за последние 12 месяцев».

Тогда Кремль не ответил США «зеркально» и лишь пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю елку.

Двумя неделями раньше Лавров заявил, что Москва будет способствовать нормализации отношений между Россией и Америкой — хотя бы в контексте взаимодействия между дипломатами стран.

Он также отметил, что результат не полностью зависит от российской стороны, и добавил, что Москва будет искать «стимулирующие меры» нормализации отношений.

В начале сентября российский министр иностранных дел подчеркнул, что Россия готова возобновить диалог с Соединенными Штатами в удобном для них формате.

По словам Лаврова, в настоящее время отношения между странами сильно подорваны и этот процесс продолжается. На практическом уровне американская сторона не готова к нормализации отношений, несмотря на утверждения президента США Дональда Трампа и его ключевых сотрудников.

«Наши американские коллеги продолжают вводить односторонние санкции, даже не удосуживаясь приводить какие-то аргументы, просто на ровном месте», — заявил Лавров.

Он также назвал печальным и прискорбным тот факт, что часть американской политической элиты не отказалась от «разыгрывания российской карты» и продолжает обвинять администрацию США в подпольных связях с российской стороной.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет претензий к Дональду Трампу по поводу упадка в российско-американских отношениях. По мнению Путина, президенту США мешает ситуация во внутренней политике Америки.

«Мы все знаем, что говорит <...> господин Трамп по поводу российско-американских отношений, [нормализации] <...> Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни США», – подчеркнул российский лидер.

В начале лета 2019 года Путин заявил, что российско-американские отношения «становятся все хуже и хуже, проходят через стадию деградации». Он связал это похолодание с безостановочными санкциями, налагаемыми Вашингтоном на Москву.

Белый дом тоже хочет преодолеть кризис, во всяком случае, декларативно — Трамп неоднократно говорил, что скоро «все наладится».

Путин и Трамп встречались лично несколько раз, в основном — на полях различных саммитов. Мировые СМИ неоднократно писали, что личная симпатия двух президентов может помочь российско-американским отношениям, но этого не случилось.

В речах перед американцами Трамп также регулярно расписывается в своей любви к России. В конце лета 2018 года он заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Монтана:

«Я люблю Россию. Я встречаюсь с президентом Путиным на следующей неделе и намерен поладить с Россией. <...> Это хорошее дело, это не плохо».