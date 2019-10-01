«Какие молодцы»: Захарова высмеяла группу «Балтик плюс»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла создание Украиной, Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией в Парламентской ассамблее Совета Европы группу «Балтик-плюс», основной задачей которой названо «противодействие России».

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В программе группы Россия обвиняется в «оккупации части Восточной Украины, Грузии и Молдавии» и говорится о том, что ее члены будут и далее работать над возвращением Крыма Украине.

«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно», — пояснила в этой связи представитель российского внешнеполитического ведомства.

О создании группы сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько. Она назвала произошедшее «маленькой победой».

«Договорились о дальнейшей системной работе по созданию механизмов по возвращению доверия к ПАСЕ. Наш первый шаг — отказ от празднования 70-й годовщины организации, которая потеряла свой авторитет в глазах миллионов граждан государств-членов. Будем совместно защищать ценности Совета Европы для всех ее членов без исключения», — пообещала парламентарий.

Ясько присутствует на начавшейся 30 сентября сессии ПАСЕ в качестве гостя, но не официального делегата.

«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов,

Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ»,

— сообщил ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Российская делегация вышла из ПАСЕ в 2014 году, когда ее в ответ на присоединение Крыма в результате референдума лишили ряда прав в организации. В 2017 году Москва объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены.

Права России были восстановлены в полном объеме только в конце июня этого года. При этом некоторые делегации были недовольным таким решением. В частности, против восстановления России в правах, а соответственно и против ее возвращения, выступал Киев. Украинские депутаты пытались всячески помешать вынесению решения организации.

Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России полномочий в ассамблее. Кроме того, киевские дипломаты просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали, передает ФАН.

Например, ассамблея отказалась поддержать поправку к резолюции об осуждении вхождения Крыма в состав России (которое произошло по результатам всенародного открытого референдума). Также Европа отклонила предложение украинской делегации считать Россию одной из сторон гражданского военного конфликта на востоке Украины.

Делегации ПАСЕ проголосовали за восстановление полномочий России в полном объеме — «за» высказались 116 депутатов, 62 голоса были отданы «против».

Сразу после возвращения России украинская делегация вышла в центр зала в штаб-квартире ПАСЕ и сказала: «Мы уходим». При этом большинство стране Европы с радостью восприняли возвращение России, передает НСН.

«Франция с удовлетворением констатирует возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы», — заявили в МИД страны.

Позднее и сам президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что полностью поддерживает продолжение работы России в Совете Европы и его парламентской ассамблее. По его мнению, россияне крайне близки к европейскому гуманизму, в создании которого он сам принял участие.

Он сказал, что Россия является «фундаментально европейской страной». Макрон считает, что если Российская Федерация покинет панъевропейскую организацию, для народа Европы и защиты их прав это обернется самыми негативными последствиями.

«Если что-то будет нас разделять, то это будет неудачей, мы пострадаем, мы потеряем силу на этом», — произнес французский лидер.

Он также добавил, что вступление России в организацию принесло очень многое для всех сторон. Член Совета Федерации Алексей Пушков указал, что заявление президента Франции стало ответом «тяжеловесов Европы» на украинские и прибалтийские демарши.