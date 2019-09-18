«Зона свободной торговли»: в Киеве опять фантазируют о Крыме

Бывший руководитель внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал об очередном плане по возвращению Крыма под флаг Украины. Об этом сообщает ФАН.

«Мы сделаем шаг к возвращению, они сами побегут в этой ситуации. Но к этому надо прийти», — заявил украинский силовик.

Он заявил, что для возвращения Крыма Украина должна стать мощной державой — при поддержке Запада. Тогда в Крыму можно будет организовать зону свободной торговли, убежден Маломуж.

Реклама

По его словам, главу Крыму нужно снять с должности и провести на полуострове «свободные выборы». Крымский бизнес при этом будет «освобожден» при помощи международных партнеров — американцев и европейцев, которые будут контролировать регион.

Глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что украинский разведчик не разбирается в экономике и «не понимает, о чем говорит».

«Какой экономический расцвет, когда мы шесть лет наблюдаем, как Украина загибается? Это во-первых. А во-вторых, крымчане провели референдум, на котором почти единогласно проголосвали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией, не из экономических соображений, а из моральных», — подчеркнул крымский парламентарий.

Черняк добавил, что Крым был, остается и будет российским бескорыстно.

13 сентября член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков предложил оригинальный вариант воссоединения Украины с заветным полуостровом. Для этого, передает слова сенатора НСН, Украине нужно объединиться с Россией.

Так он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Украина будет бороться за возвращение Крыма, причем «не только словами».

В мае глава военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что альянс по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова.

В то же время новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что альянс продолжит поддерживать Украину в военной сфере. «Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы», — сообщил НАТОвский военачальник.

20 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной прояснил вопросы о принадлежности Крыма. «Мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: [Крым] это один из регионов России», — заявил представитель Кремля.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский на церемонии инаугурации сказал, что «Крым и Донбасс — это украинская земля». В ответ на это Песков подчеркнул, что Крым является российским.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

В начале марта 2019 года президент США Дональд Трамп продлил еще на один год срок действия антироссийских санкций, которые были введены против России в 2014 году после присоединения Крыма.

Тогда же российский МИД в очередной раз призвал НАТО и ЕС признать Крым частью России и оставить в покое жителей полуострова. На сайте ведомства опубликовали сообщение, в котором обратили внимание на ряд улучшений, проведенных на территории полуострова с момента его присоединения к РФ.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что крымский вопрос закрыт навсегда — жители полуострова весной 2014 года сделали свой исторический выбор и вернулись на родину, в Россию.