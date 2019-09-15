Ремонт и вещание: Украина готовит пакет для Донбасса

Киев формирует пакет предложений для облегчения жизни людей в Донбассе, в которые входит, в частности, ремонт моста в станице Луганской и ТВ-вещание на юг страны – об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на форуме YES (Ялтинская европейская стратегия) в украинской столице.

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«На этом этапе мы имеем предложения нашим людям, которые оказались по ту сторону. Мы готовы упростить жизнь людям, для этого надо возможности, чтобы люди видели радио и телевидение, это тот пакет, которым мы готовим. Мы хотим показать пакет, как мы отличаемся от того правительства», — добавил дипломат.

Вместе с тем накануне Пристайко сообщил, что изменений в конституции Украины относительно предоставления особого статуса самопровозглашенным народным республикам не будет. Решение Киева он обосновал тем, что этот вопрос регулируется проходящей в стране реформой о децентрализации.

Отметим, что, согласно минским соглашениям, которые были утверждены Россией, Украиной, Германией и Францией в 2015 году с целью нормализации ситуации в Донбассе, особый статус региона должен быть прописан в конституции Украины.

«Как написано в минских договоренностях? Там написано, что будет проведена реформа украинского законодательства, в основе которой лежит децентрализация. Мы не вносим никаких изменений в конституцию, мы продолжаем путь конституционной реформы, и основой является децентрализация», — сказал министр.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также отметил, что Киев дает понять «той стороне», что децентрализация является шансом их развития, передает ФАН.

«Мы не вносим в конституцию никаких особых и неособых статусов»,

— добавил чиновник.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ответ на это указал, что такими инициативами президент Украины Владимир Зеленский не сможет улучшить ситуацию.

«Украина не рассматривает возможность полной амнистии для участников конфликта, заявил Пристайко. Особый статус Донбассу Киев также давать не намерен. Это противоречит пунктам 5 и 11 Минских соглашений и означает прямой отказ от их выполнения. Проигрышная позиция для Зеленского», — пояснил российский сенатор.

В тот же день стало известно, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков готовят совместную встречу по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе.

По словам дипломата из США, сотрудники Госдепа нередко напрямую общаются с представителями стран-членов «нормандского формата» — Францией, Германией, Украиной и Россией — относительно переговоров на данную тему.

«Мы последние пару недель пытаемся назначить встречу. Надеюсь, в скором времени это удастся», — уточнил Волкер.

Он также добавил, что США готовы присоединиться к формату «нормандской четверки», однако проблема заключается в позиции России.

Чуть ранее Зеленский сообщил, что

Киев поддерживает проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках только по украинским законам, касающимся электорального процесса,

а также после вывода оттуда «российских войск».

Согласно его заявлению, сделанному на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Киеве, все обстоятельства выборов будут обговариваться на встрече «нормандском формате», потому что это является частью Минских договоренностей. Он добавил: каждый украинец считает, что Донбасс — это Украина.

«Сначала — вопрос обмена людей, потом — вопрос разведения войск, потом мы говорим о разведении войск по всей территории — это 400 км, только после этого мы можем говорить о формате выборов», — подчеркнул украинский лидер.

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков пояснил, что для проведения саммита «нормандской четверки» есть ряд условий. Он отметил, что первым условием является разведение сил и средств в станице Луганской, Золотое и Петровское. Кроме того, Ушаков сообщил, что еще в рамках контактной группы нужно письменно зафиксировать формулу Штайнмайера.

К третьему условию, по его словам, относится предварительное согласование итогов саммита. Ушаков пояснил, что речь идет о тех результатах, которые будут представлены общественности, передает НСН.