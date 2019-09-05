Ядерное оружие: Иран поднял ставки

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о переходу к третьему этапу сокращения обязательств Тегерана по соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это решение означает, что Ирану не удалось достигнуть желаемых договоренностей. По словам президента страны,

новое сокращение предполагает ведение исследовательской деятельности, выходящей за рамки «ядерной сделки».

Роухани подчеркнул, что таким образом Тегеран сможет проводить разработки и исследования, необходимые для новых типов центрифуг, а также будет обогащать уран на том уровне, который необходим стране. При этом глава Ирана заявил, что если США снимут все санкции, они могут, как и прежде, вступить в диалог в рамках группы«5+1».

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Заявления иранского лидера стали ответом на слова президента США Дональда Трампа, который ранее отверг условия Тегерана по возобновлению переговоров. Американский лидер отметил, что снятия санкций не будет. При этом он отметил стремление иранцев достичь договоренностей.

Это не первое сокращение Ираном своих обязательств по ядерной сделке. Ранее Тегеран начал обогащать уран выше установленных ядерной сделкой 3,67%. В иранском МИДе уже заявляли, что Тегеран будет сокращать свои обязательства каждые 60 дней, если участники СВПД не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Все эти нарушения пока не являются критическими, отмечают эксперты, и их цель — повысить ставки на переговорах США и Ирана по ядерной программе, которую Вашингтон покинул в 2018 году.

Однако другие ее участники — Франция, Германия, Великобритания, Россия и Китай — сохраняют приверженность соглашению. Оно подразумевало отказ Ирана от обогащения урана, пригодного для производства атомного оружия, в ответ на снятие санкцией. При этом программа Тегерана была поставлена под контроль МАГАТЭ.

Дать Ирану 15 миллиардов

Париж заявил, что готов предоставить Тегерану кредитную линию, если Иран возобновит обязательства по ядерной сделке. Президент Франции Эммануэль Макрон стал играть активную роль в этой ситуации после того, как пригласил главу МИД этой страны Мохаммада Джавада Зарифа во Францию во время саммита «большой семерки», что, в целом, застало врасплох американскую сторону.

О готовности Франции дать кредит заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан. Как объяснил министр, кредитная линия будет обеспечена поставками иранской нефти, а условием будет возвращение Ирана к соблюдению ядерного соглашение, обеспечение безопасности в Персидском заливе, а также начало диалога о том, что будет делать Иран после 2025 года, когда действие сделки прекратиться.

Правда, пока неизвестно, о какой сумме идет речь — Тегеран обращался к Франции и другим странам ЕС предоставить стране $15 млрд. Этими средствами Иран хочет поддержать экономику, состояние которой значительно ухудшилось после нового витка санкций. Однако, как отмечают эксперты, Эммануэль Макрон может пойти на это, если Дональд Трамп согласится на снятие части санкций.

Однако в Вашингтоне, скорее всего, планов Парижа не поддержат, отмечает Financial Times со ссылкой на свои источники в американских политических кругах. Стоит отметить, что вскоре после того, как США вновь ввели санкции против Ирана, ключевые государства ЕС создали специальный механизм по обходу санкций INSTEX, однако он фактически не работает.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М.Примакова Дмитрий Офицеров-Бельский,

европейцы, и, прежде всего, Франция, будут демонстрировать независимость своей политики в отношениях с США, но дальше «вербальной» фронды не пойдут.

«США имеет большие рычаги влияния на европейцев», — говорит эксперт, имея в виду американские санкции против европейских компаний в Иране. При этом эксперт отмечает, что, «в конце концов, иранские ресурсы для европейцев не являются ключевыми, это не затрагивает витальных интересов».

Несколько крупных западных компаний уже ушли из Ирана, опасаясь рестрикций США.

В среду, 4 сентября, США вновь расширили санкции в отношении Ирана. По данным американского минфина, в список ограничений включены девять физических лиц, 16 компаний и гражданских кораблей. Кроме этого, санкции введены в отношении граждан Ирана, ОАЭ, Индии и Ливана, связанных с транспортным и энергетическим сектором компаний, в том числе индийских Vaniya Ship Management Private Limited и Bushra Ship Management Private Limited, компании из ОАЭ Fourteen star Ship Management LLC.