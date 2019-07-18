«Внутреннее дело»: в Кремле ответили на выдачу Киевом паспортов

Предоставлять свое гражданство иностранцам — внутреннее дело каждой страны. Так же, как и предоставление украинского паспорта в качестве второго для этнических украинцев — дело Украины, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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«Это [поручение президента Украины разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран] внутреннее дело Украины. Собственно, как и внутреннее дело России принимать те решения, которые были формализованы президентом [России Владимиром Путиным] с подписанием соответствующего указа», — сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание, что многие жители юго-восточной части Украины обращались к российской стороне по поводу выдачи паспортов РФ.

«Эта тема поднималась во время последней прямой линии [с президентом Владимиром Путиным], она давно зрела. Поэтому решение президента Путина вполне аргументировано и понятно», — подчеркнул Песков.

Говоря о решения главы государства, Песков имел в виду подписанный Путиным 17 июля указ, согласно которому теперь гражданство России по упрощенной системе могут получить не только жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но и подконтрольной Украине части Донбасса.

Однако есть условие. За получением российского паспорта могут обратиться только те, у кого есть документ, который подтверждает, что этот человек проживал на территории Донецкой и Луганской областей на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно.

В конце апреля этого года президент России подписал указ, согласно которому некоторые категории граждан ДНР и ЛНР могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Это решение до сих пор вызывает много споров, а украинские власти по-прежнему выражают свое недовольство и пытаются ввести ответные меры.

Так, украинский лидер Владимир Зеленский решил, что этнические украинцы из «дружественных стран» могут получить гражданство Украины по упрощенной системе, которое будет для них вторым. Разработать необходимый для этого механизм он поручил министерству иностранных дел страны. Об этом сообщает офис президента Украины в своем фейсбуке.

«Механизм должен работать для украинцев, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины», — отмечают представители лидера страны.

Помимо этого, Зеленский считает, что необходимо также предоставлять гражданство Украины людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах. В связи с этим он также поручил создать соответствующий порядок упрощенного получения паспортов.

В то же время офис главы государства отметил, что Киев недоволен новым указом президента России Владимира Путина об упрощении выдачи гражданства РФ всем жителям Донбасса, а не только самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По мнению представителей офиса Зеленского, это решение российского лидера создает препятствия для урегулирования конфликта в Донбассе,

передает ФАН.

«Считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало», — уверены в президентском офисе.

В то же время в России не могут сказать, сколько человек могут захотеть получить украинское гражданство. «Не могу сказать, не думаю, что есть какие-то расчеты. Можно прогнозировать до посинения, но эти цифры будут иметь абсолютно относительное значение», — считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что «Россия не признает второго гражданства». «Поэтому в любом случае, даже если граждане России и получат второе гражданство, они все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями», — подчеркнул он.

Тем временем у МИД Украины уже есть идеи ответных мер в связи с введением упрощенного получения российских паспортов в Донбассе, передает РИА «Новости».

«На фоне указанных действий Кремля, МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины», — приводит агентство слова пресс-службы ведомства.

Украинские дипломаты считают, что подписанный Владимиром Путиным указ является вмешательством во внутренние дела страны. «МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия », — добавили в министерстве, отметив, что ждут от международных союзников непризнания документов, которые Россия выдает жителям Донбасса.