Советник главы HeadHunter впал в кому после пластической операции

Советник главы HeadHunter Терентьев впал в кому после липосакции

Советник генерального директора HeadHunter Виталий Терентьев впал в кому после проведения пластической операции и был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил телеканал Рен ТВ.

По данным канала, 20 декабря Терентьев проходил процедуру липосакции живота. Сразу после операции у него возникли осложнения — остановка дыхания. Врачи частной клиники оказали экстренную помощь и провели реанимационные мероприятия до приезда скорой.

После этого мужчину срочно госпитализировали в столичную больницу, где он в настоящее время остается в коме.

До этого 21-летняя модель из Москвы не выжила после того, как внезапно впала в кому. Инцидент произошел весной, но известно об этом стало только в декабре. Девушка по имени Алина находилась на станции метро «Пражская», когда внезапно потеряла сознание. Несмотря на все усилия, спасти пострадавшую не смогли.

Ранее беременная впала в кому после инъекции от фельдшеров.