В Самарской области нашли пропавших детей

МВД: пропавших в Самарской области детей нашли, им ничего не угрожает
ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области были найдены дети, ранее объявленные в розыск после того, как не вернулись с прогулки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В ведомстве добавили, что противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершалось.

21 декабря полиция Самарской области организовала розыск четверых детей, которые не вернулись домой после прогулки. Как сообщили в региональном главке МВД, пропали 10-летний мальчик и три девочки в возрасте пяти, десяти и 11 лет — все жители поселка Безенчук. По факту исчезновения несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело. К поискам привлекали волонтеров.

Согласно информации местных СМИ, двое детей воспитываются в неблагополучной семье. Как уточнил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, утром дети самостоятельно пришли в церковь, однако, где они провели ночь, пока неизвестно. Детей передали полицейским, в ближайшее время с ними будут работать сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

По словам одноклассников пропавших сестер, родители девочек выпивают. Из-за этого старшая девочка часто сбегала из дома, в последний раз она уходила около двух недель назад и тогда ее нашли у подруги. В этот раз девочка могла взять с собой свою пятилетнюю сестру.

Ранее мигрант пытался похитить двоих детей в Ленобласти и попал под суд.

