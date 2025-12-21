Ушаков: изменения в мирный план со стороны Киева не приближают договоренности

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что изменения, вносимые украинцами и европейцами в мирный план, не будут способствовать достижению договоренностей между Москвой и Киевом, передает ТАСС.

«Я более чем уверен, что те положения, которые пытаются вносить европейцы, — они точно не улучшают возможности достичь долгосрочного мира», — сказал он в беседе с журналистами.

По его словам, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев пока не проинформировал главу государства об итогах переговоров в Майами.

Переговоры по Украине проходят в Майами, США, 20 и 21 декабря.

Дмитриев прибыл в Майами 20 декабря. Кортеж спецпредставителя президента РФ въехал на территорию назначенной переговорной площадки — одного из городских гольф-клубов.

По пути в США Дмитриев заявил, что некоторые силы пытаются сорвать мирный план США для Украины. Он также вспомнил свой предыдущий визит, когда снял видео с облаками и опубликовал его в соцсетях под названием «Х».

Ранее потомок Чайковского заявил, что молился за Путина и Трампа во врем их переговоров в Анкоридже.