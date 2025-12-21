На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украине спрогнозировали «мексиканское» будущее

Историк Фурсов: Украина может стать очагом торговли наркотиками и органами
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина в ближайшем будущем может стать страной без центральной власти, где будут торговать наркотиками и человеческими органами «под сало и горилку». Об этом рассказал российский историк Андрей Фурсов в эфире YouTube-канала «Евразия 24».

По его мнению, после военного конфликта у страны «есть все шансы превратиться в восточноевропейское подобие Мексики». А именно на Украине не останется центральной власти, страна будет разоренной. С одной стороны там будут действовать транснациональные корпорации, а с другой – наркокартели, убежден историк.

«Это будет очень похоже на Мексику нынешнюю, но с восточноевропейским украинским колоритом. То есть торговля наркотиками и человеческими органами под сало и горилку», – считает Фурсов.

В декабре издание Bloomberg сообщило, что в первой половине 2026 года на Украине может наступить тяжелый финансовый кризис, дефицит бюджета в стране в 2026 году достигнет 18,5% от ВВП, а правительству будет тяжело выплачивать населению зарплаты и пенсии.

19 декабря ЕС принял решение выдать Украине кредит в размере €90 млрд. Однако CNN писал, что эти деньги покроют только две трети финансовых потребностей Киева, так как в ближайшие два года страна столкнется с дефицитом финансирования на €137 млрд.

Ранее в США заявили о тяжелых финансовых проблемах Украины.

