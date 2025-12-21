«Никаких хот-догов»: блогера Пола прооперировали из-за травмы после боя с Джошуа

Американский блогер Джейк Пол на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что успешно перенес операцию на сломанной челюсти после поединка с бывшим чемпионом мира по боксу в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа.

«Операция прошла хорошо, спасибо за вашу любовь и поддержку. С каждой стороны по две титановые пластины. Удалены некоторые зубы. В течение семи дней нужно есть только жидкость, поэтому никаких хот-догов», — написал он.

Поединок, который состоялся в рамках вечера бокса в Майами, завершился в шестом раунде техническим нокаутом от британского боксера. Для Пола это поражение стало вторым за карьеру при 12 победах. В активе британца — 28 побед при четырех поражениях. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В 2020 году Джейк Пол начал проводить поединки по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. Одним из самых известных поединков Пола стал бой с Майком Тайсоном в ноябре 2024 года, который закончился победой блогера.

Джошуа — бывший чемпион мира по версии IBF (2016—2019, 2019—2021), WBA (2017—2019, 2019—2021), WBO (2018—2019, 2019—2021), IBO (2017—2019, 2019—2021) в тяжелом весе. Он победил девять бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Летом 2025 года он перенес операцию на локте, которая была необходима после его последнего поражения Даниэля Дюбуа в сентябре 2024 года.

Ранее бой блогера Пола и боксера Джошуа сравнили с запрещенным контентом.