В Госдуме призвали вернуть прежний пенсионный возраст и повышать пенсии раз в квартал

Депутат Миронов: нужно добиваться возвращения прежнего пенсионного возраста
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» призвал власти вместо рекомендаций, как выжить на пенсию, сосредоточить усилия на изменении неэффективной пенсионной системы. По мнению депутата, все советы вызваны только одним обстоятельством — нищенским размером пенсии.

«У нас появилась мода на рассуждения о том, как увеличить размер пенсий. Например, копить чуть ли не со студенческой скамьи. А еще лучше со школы. Другой «умный совет» — вдвое увеличить размер пенсии, отсрочив выход на нее на десять лет. Особенно это должно заинтересовать российских мужчин, у которых ожидаемая продолжительность жизни меньше 68 лет. Да и женщинам, если исходить из статистики, останется меньше десятилетия, чтобы получать удвоенную пенсию. Правда, непонятно, какова тогда будет ее покупательная способность с учетом роста цен за это время. И главное — на какие шиши жить тем, у кого нет работы. Об этом советчики помалкивают», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что нужно добиваться увеличения размеров пенсии и ее индексации.

«Так давайте добиваться достойных пенсий — не меньше стоимости потребкорзины и 40% от зарплаты, давайте добиваться нормальной индексации — раз в квартал на размер инфляции за этот период, а не на показатель годичной давности. Давайте добиваться возвращения прежнего пенсионного возраста — это будет деятельной заботой о пожилых людях, а лицемерными поучениями сыт не будешь», — заключил он.

8 декабря сообщалось, что в начале 2026 года страховые пенсии в России проиндексируют на 7,6%. В первую очередь вырастут страховые пенсии по старости. Кроме того, с января для военных пенсионеров будет увеличен коэффициент денежного довольствия до 93,59%, а в октябре следующего года планируется очередное повышение.

Ранее россиянам назвали количество баллов, необходимое для выхода на пенсию.

