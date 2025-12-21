Песков пояснил информацию про телефонный разговор Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста ТАСС о том, планирует ли Владимир Путин связаться с американским коллегой Дональдом Трампом по телефону.

«Пока нет в графике, но при необходимости он может быть быстро организован», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Кремль сообщит, если Путин решит поздравить Трампа с Рождеством.

Последний телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в октябре, за день до встречи американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Звонок был инициирован российской стороной и длился более двух с половиной часов. По словам западных журналистов, он стал «неприятным сюрпризом» для Зеленского.

Тогда же Трамп анонсировал новые переговоры делегаций России и США и сообщил, что встретится с Путиным в Венгрии. Дата встречи не назначена до сих пор.

До этого в августе Путин и Трамп провели встречу на Аляске.

Ранее Трамп прокомментировал отношения с Путиным.