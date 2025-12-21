На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Хотел сделать селфи»: в Эрмитаже рассказали, как посетитель повредил трон Павла I

В Эрмитаже заявили, что испорченный посетителем царский трон не был застрахован
Popova Valeriya/Shutterstock/FOTODOM

Посетитель Государственного Эрмитажа, который повредил принадлежавший Павлу I трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, сел на него, чтобы сделать селфи. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе музея, отметив, что сиденье трона было деформировано, обивка порвалась, а на подножной скамейке лопнула ткань.

«В марте 2025 года на экспозиции русской культуры второй половины XVIII века в Зимнем дворце посетитель зашел за ограждение и сел в тронное кресло Великого магистра Мальтийского ордена, чтобы сделать селфи. В результате грубого нарушения правил были повреждены два исторических объекта: трон Великого магистра Мальтийского ордена и подножная скамейка к нему. Эти предметы, созданные по проекту архитектора Джакомо Кваренги, являются памятниками русского декоративно-прикладного искусства конца XVIII века. Трон предназначался для императора Павла I, провозглашенного в 1798 году магистром Мальтийского ордена. Кресло и скамейка обиты шелковой бархатной тканью с тонким ворсом — эффектным и дорогим материалом. С течением времени ткань неизбежно истончилась и стала более хрупкой. Тем не менее в музейных условиях сохранность экспонатов не вызывала опасений. Из-за механического воздействия они получили серьезные повреждения. Реставрационный осмотр показал, что сиденье трона деформировано, на бархатной поверхности обивки образовались сечения и разрывы, на подножной скамеечке хрупкая бархатная ткань также лопнула в нескольких направлениях», — сказали в пресс-службе.

В Эрмитаже уточнили, что предметы находились в постоянной экспозиции и не были застрахованы, поэтому стоимость восстановления экспонатов должна быть покрыта нарушителем.

«Для восстановления исторической целостности предметов необходимо провести полный комплекс реставрационно-консервационных работ, в том числе очистку поврежденного покрытия, подготовку и подбор материалов, дублирование и укрепление разрывов и сечений на бархате, обивочные работы. Стоимость реставрации оценена в 825 813,59 рубля. Эта сумма рассчитана с учетом необходимых исследований и сложнейших работ, которые потребуют продолжительного времени и усилий целой группы реставраторов. Поскольку поврежденные предметы находились в постоянной экспозиции, они не были застрахованы (обязательному страхованию экспонаты подлежат только в случае их выдачи во временное пользование — на выставки), и данный инцидент не является страховым. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, весь причиненный ущерб подлежит возмещению за счет нарушителя. Государственный Эрмитаж подготовил и направил в суд исковое заявление о взыскании с виновного полной суммы ущерба. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга», — добавили там.

Пресс-служба напомнила, что музей осознанно не защищает некоторые предметы витринами и стеклом — из-за желания продемонстрировать их публике и большого доверия к посетителям.

«Государственный Эрмитаж напоминает, что на территории музея действует комплексный режим безопасности, включающий обязательный досмотр посетителей на входе, круглосуточное видеонаблюдение в залах, постоянное присутствие музейных смотрителей и физическую охрану силами Росгвардии. Одновременно музей старается сохранить и расширить доступность своих коллекций, создать максимально комфортные условия для знакомства с памятниками мировой культуры. Именно поэтому не все экспонаты защищены витринами и стеклом. Это осознанный выбор и большое доверие к посетителям. Эрмитаж напоминает своим гостям о необходимости соблюдать правила посещения», — заключили там.

10 декабря руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Государственный Эрмитаж потребовал взыскать 847 тысяч рублей с посетителя, который сел на трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, принадлежавший императору Павлу I. Глава пресс-службы подчеркнула, что действия посетителя музея Александра Дробышева привели к значительным повреждениям экспонатов. Предварительное судебное заседание назначено на 26 января 2026 года.

Telegram-канал Mash писал, что мужчина не обратил внимания ни на предупреждающие таблички, ни на протесты сотрудников музея — просто сел на трон и положил ноги на скамью.

Ранее суд арестовал на два месяца женщин, осквернивших памятник Жукову в Москве.

