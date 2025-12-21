Игорь Николаев стал одним из самых невостребованных артистов перед Новым годом

Певец Игорь Николаев оказался одним из самых невостребованных артистов перед Новым годом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Николаеву пришлось снизить гонорар вдвое из-за отсутствия концертов и корпоративов. Артист готов выступить за 5 миллионов рублей вместо 10 миллионов.

В сентябре журналистка и телеведущая Ксения Собчак упрекнула Николаева в жадности. Она вспомнила, как в одном из ее видео звучит семисекундный фрагмент трека певца. Представители артиста пожаловались на ролик и кинули ему страйк на YouTube (предупреждение о нарушении авторских прав — «Газета.Ru»).

Собчак пришлось лично звонить Николаеву, чтобы прояснить ситуацию. Она уверяла артиста, что никто не крадет его песню. Ей пришлось оплатить счет на 150 тысяч рублей.

Это второй штраф Собчак из-за авторских прав на песню Николаева. В августе 2024 года блогерша Карина Мурашкина заявила, что телеведущая заплатила штраф в 300 тысяч рублей. Тогда речь шла о ролике, в котором Мурашкина и Собчак исполнили песню Николаева «Выпьем за любовь».

.

Ранее Сергей Лазарев показал удаленный клип Smash!!.