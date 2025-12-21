В США заявили, что Украина начала охоту на российские нефтяные танкеры

Украина начала целенаправленно охотиться на российские нефтяные танкеры. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Газета отмечает, что в ходе атак используется тактика применения морских беспилотников.

Издание указывает, что за последние несколько недель Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли минимум четыре удара морскими беспилотниками по российским нефтяным танкерам из так называемого теневого флота.

В статье говорится, что главной целью таких действий является создание дополнительных рисков и финансовых издержек для морских перевозок. NYT подчеркивает, что подобная стратегия может привести к резкому увеличению страховых ставок и «усилить давление на международных партнеров РФ, которые вовлечены в логистические цепочки».

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что РФ всегда будет давать ответ на атаки на российские танкеры.

Ранее российский генерал объяснил, почему Киев переключился на танкеры в Черном море.