Пропавших в Самарской области детей нашли в местном храме

Baza: пропавшие в Самарской области дети провели ночь в церкви
ГУ МВД России по Самарской области

Пропавшие в Самарской области дети найдены, сообщает УМВД по региону.

«Дети разысканы. В отношении детей противоправные действия не совершались», — уточнили в ведомстве.

Telegram-канал Baza пишет, что накануне дети задержались на прогулке и решили заночевать в храме Пантелеимона Целителя в Безенчуке. Сегодня священнослужители передали их сотрудникам полиции.

По данным SHOT, в церковь дети пришли сегодня утром, где они провели ночь еще предстоит установить правоохранителям. С родителями детей будет проведена беседа.

21 декабря полиция Самарской области организовала розыск четверых детей, которые не вернулись домой после прогулки. Как сообщили в региональном главке МВД, пропали 10-летний мальчик и три девочки в возрасте пяти, десяти и 11 лет — все жители поселка Безенчук. Дети ушли гулять вечером 20 декабря и к установленному времени домой не вернулись, их местонахождение до сих пор неизвестно.

В полиции уточнили, что с заявлением о пропаже обратились родители. В час ночи личный состав ОМВД по Безенчукскому району был поднят по тревоге. Правоохранители подготовили и распространили ориентировки с приметами детей среди сотрудников полиции, Росгвардии, профильных организаций и волонтеров.

Ранее мужчина со своей собакой спасли потерявшуюся в лесу девочку.

