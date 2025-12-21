Ушаков заявил, что Дмитриев в США ведет переговоры с американскими партнерами

Ушаков: Дмитриев по возвращении в Россию доложит о результатах переговоров с США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по возвращении в Россию доложит о результатах переговоров с американцами. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в данный момент Дмитриев находится в Майами, где встречается с американскими коллегами.

«Вернется в Москву — доложит, поговорим с ним», — сказал Ушаков.

Накануне Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Переговоры по Украине проходят в Майами, США, 20 и 21 декабря.

Дмитриев прибыл в Майами 20 декабря. Кортеж спецпредставителя президента РФ въехал на территорию назначенной переговорной площадки — одного из городских гольф-клубов.

По пути в США Дмитриев заявил, что некоторые силы пытаются сорвать мирный план Вашингтона для Украины. Он также вспомнил свой предыдущий визит, когда снял видео с облаками и опубликовал его в соцсетях под названием «Х».

Ранее Дмитриев похвалил главу нацразведки США за разоблачение глубинного государства.