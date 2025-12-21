Ушаков рассказал, прорабатывается ли идея трехсторонней встречи РФ, США и Украины

Ушаков: никто не говорил о проведении трехсторонней встречи РФ, США и Украины

Идея о проведении трехсторонней встречи между представителями России, США и Украины еще не обсуждалась на серьезном уровне и не находится в проработке. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

«Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, насколько я знаю», — ответил он на соответствующий вопрос.

Также Ушаков заявил, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по возвращении в Москву доложит о результатах переговоров с американской делегацией.

Накануне Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Переговоры по Украине проходят в Майами, США, 20 и 21 декабря.

Дмитриев прибыл в Майами 20 декабря.

Ранее Дмитриев похвалил главу нацразведки США за разоблачение глубинного государства.