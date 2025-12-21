На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США обвинили ЦРУ в поддержке идеи войны с Россией

Экс-помощник Трампа по нацбезопасности: ЦРУ хочет войны России с НАТО
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и законодатели в Конгрессе хотят военного конфликта между Россией и НАТО. Об этом заявил бывший помощник главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в своем аккаунте в соцсети X.

Экс-чиновник прокомментировал заявление директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая накануне опровергла утверждения СМИ о наличии у России планов получить контроль над всей территорией Украины.

По мнению Флинна, Европейский союз и НАТО, за исключением Соединенных Штатов, «отчаянно хотят войны с Российской Федерацией».

При этом он выразил мнение, что ЦРУ действует заодно с разведкой Великобритании.

«Эти и другие поджигатели войны в нашей собственной администрации, а также в Конгрессе хотят постоянной войны. Меня тошнит от этого всего», — отметил Флинн.

Бывший чиновник добавил, что конфликты в Ираке и Афганистане «тянулись 20 лет», а Штаты потеряли триллионы долларов и получили огромный удар по престижу страны.

Флинн дал совет Трампу «стоять на своем» в отношении ситуации в Восточной Европе. Он подчеркнул, что американцы больше не хотят тратить деньги на президента Украины Владимира Зеленского. Флинн назвал украинского лидера «мелким диктатором, задерживающим оппозиционеров в собственном парламенте».

Ранее Дмитриев похвалил главу нацразведки США за разоблачение глубинного государства.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами