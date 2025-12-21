Экс-помощник Трампа по нацбезопасности: ЦРУ хочет войны России с НАТО

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и законодатели в Конгрессе хотят военного конфликта между Россией и НАТО. Об этом заявил бывший помощник главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в своем аккаунте в соцсети X.

Экс-чиновник прокомментировал заявление директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая накануне опровергла утверждения СМИ о наличии у России планов получить контроль над всей территорией Украины.

По мнению Флинна, Европейский союз и НАТО, за исключением Соединенных Штатов, «отчаянно хотят войны с Российской Федерацией».

При этом он выразил мнение, что ЦРУ действует заодно с разведкой Великобритании.

«Эти и другие поджигатели войны в нашей собственной администрации, а также в Конгрессе хотят постоянной войны. Меня тошнит от этого всего», — отметил Флинн.

Бывший чиновник добавил, что конфликты в Ираке и Афганистане «тянулись 20 лет», а Штаты потеряли триллионы долларов и получили огромный удар по престижу страны.

Флинн дал совет Трампу «стоять на своем» в отношении ситуации в Восточной Европе. Он подчеркнул, что американцы больше не хотят тратить деньги на президента Украины Владимира Зеленского. Флинн назвал украинского лидера «мелким диктатором, задерживающим оппозиционеров в собственном парламенте».

Ранее Дмитриев похвалил главу нацразведки США за разоблачение глубинного государства.