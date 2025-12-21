На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
С сайта минюста США удалили некоторые файлы по делу Эпштейна

Минюст США удалил 16 файлов по делу Эпштейна

С сайта минюста США без объяснений исчезли как минимум 16 файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, включая фото с президентом страны Дональдом Трампом. На это обратило внимание агентство Associated Press.

За сутки с сайта исчезли фотографии, на которых изображены Дональд Трамп вместе с Джеффри Эпштейном, Меланией Трамп и Гислейн Максвелл. Также были удалены фото картин с обнаженными женщинами и снимки, на которых можно увидеть личные вещи Эпштейна на полках и в ящиках.

Американский минюст не стал пояснять, с чем связано удаление этих файлов, и не предоставил общественности информации о причинах этого действия, но отметил, что «фотографии и другие материалы будут и дальше проверяться и редактироваться в соответствии с законом с соблюдением мер предосторожности по мере поступления дополнительной информации».

Минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна 20 декабря. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в Белом доме одной фразой оценили фотографию Клинтона в джакузи из файлов Эпштейна.

