«Я от тебя ухожу»: жесткая драка супругов на проезжей части попала на видео

В Тюмени на видео сняли, как мужчина избил супругу и затолкал в авто

В Тюмени супружеская пара устроила драку на проезжей части возле своего автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш город Тюмень».

«Ехали сегодня ночью с пятницы на субботу в такси в 1:20 и увидели, как мужчина избивает женщину, попросили водителя остановиться и помочь. Мы пытались их разнять и успокоить, но мужчина был очень агрессивно настроен и стал кричать на нас», — рассказали местные жители.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина бьет женщину, которая кричит: «Я от тебя ухожу!». Далее заметно, как нарушитель толкает свою супругу в автомобиль и уезжает. По словам тюменцев, женщина предупредила, что дома мужчина может нанести ей травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Краснодаре водитель побил мужчину, который шел с ребенком, на проезжей части. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент конфликта мужчина выходит из автомобиля и ударяет по лицу краснодарца, в момент драки ребенок отходит в сторону.

Ранее мигранты устроили скандал после ДТП и напали на людей.