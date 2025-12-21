На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали, кого наградят международной премией мира

Песков: Жапаров, Рахмон и Мирзиеев будут награждены международной премией мира
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев будут награждены в Санкт-Петербурге Международной премией мира. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сегодня очень важное мероприятие: три президента - президент Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — они будут награждены премией Толстого, премией мира», — заявил он.

По словам Пескова, это награждение очень важное. Он рассказал, что премия была им присуждена несколько месяцев назад.

В сентябре на церемонии вручения в Москве председатель жюри и руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев заявил, что Рахмон, Жапаров и Мирзиеев стали лауреатами международной премии мира имени Льва Толстого.

Государственные лидеры получили награды за весомый личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центральной Азии. Особое значение жюри придало подписанию ими договора о точке стыка государственных границ и Ходжентской декларации о вечной дружбе — документов, ставших важными символами сотрудничества и стабильности в регионе.

Ранее Трамп получил Премию мира.

