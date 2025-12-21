Стала известна реакция Норвегии на возвращение лыжников из России на турниры

Журналист Салтведт: возврат лыжников из РФ вызвал большой интерес в Норвегии

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт рассказал о реакции соотечественников на возвращение российских лыжников на международные турниры. Его слова приводит портал «ВсеПроСпорт».

«Возвращение россиян вызвало большой интерес в Норвегии, но никаких признаков гнева или какой-либо другой раздражительной реакции не было», — заявил он.

По словам журналиста, большинство норвежцев хотели бы, чтобы конфликт на Украине завершился, однако смирились с происходящим.

До этого олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о том, что ему не хватает россиян.

18 декабря Клебо признался, что ему не хватает соревнований с российскими спортсменами.

5 декабря президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что CAS в декабре 2025 года может рассмотреть вопрос о допуске российских биатлонистов к международным стартам.

Ранее в СБР заявили, что не будут бойкотировать возможное слияние зимних федераций.