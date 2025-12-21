На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна реакция Норвегии на возвращение лыжников из России на турниры

Журналист Салтведт: возврат лыжников из РФ вызвал большой интерес в Норвегии
close
Global Look Press

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт рассказал о реакции соотечественников на возвращение российских лыжников на международные турниры. Его слова приводит портал «ВсеПроСпорт».

«Возвращение россиян вызвало большой интерес в Норвегии, но никаких признаков гнева или какой-либо другой раздражительной реакции не было», — заявил он.

По словам журналиста, большинство норвежцев хотели бы, чтобы конфликт на Украине завершился, однако смирились с происходящим.

До этого олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о том, что ему не хватает россиян.

18 декабря Клебо признался, что ему не хватает соревнований с российскими спортсменами.

5 декабря президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что CAS в декабре 2025 года может рассмотреть вопрос о допуске российских биатлонистов к международным стартам.

Ранее в СБР заявили, что не будут бойкотировать возможное слияние зимних федераций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами