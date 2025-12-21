«Больная на голову, засветим ее номер?» Российский чемпион пожаловался на журналистку

Российский фигурист Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, в своем Telegram-канале пожаловался на ранний звонок от журналистки.

«Блин, это настолько подло, я считаю. Чтобы не дать восстановиться, сегодня и так еще показательные. Просто больная на всю голову, ей-богу. Ну что, тогда засветим ее номер, чтобы и она теперь звонки получала? Чтобы понимала, что творит. Просто ненормальная», — сказал он.

На чемпионате России Галлямов и Мишина заняли второе место, набрав по сумме двух программ 223,63 балла. Они проиграли своим главным соперникам — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые получили 224,29 балла. Сразу после этого Галлямов намекнул на завершение карьеры.

«Видимо это намек, что пора вешать коньки на гвоздь», — написал он.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Алина Загитова сказала, что фигурист Галлямов получит от нее по попке.