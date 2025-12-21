В Хабаровске на видео сняли жесткое ДТП, в котором не выжил ребенок

В Хабаровске пьяный водитель Toyota сбил школьника на переходе, ребенок не выжил

В Хабаровске пьяный водитель сбил десятилетнего школьника на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«39-летний водитель автомобиля «Тойота Приус» в состоянии алкогольного опьянения наехал на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобилист на большой скорости сбивает подростка, который от удара отлетает в сторону.

По данным канала, прибывшие медики госпитализировали подростка в тяжелом состоянии, но травмы, который получил школьник, оказались несовместимыми с жизнью. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Днем 14 декабря в Шумихинском округе Курганской области автомобиль с подростком разбился в ДТП. Авария произошла на 141-м километре трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Водитель Toyota RAV4 при обгоне и возвращении в свою полосу не справилась с управлением и столкнулась с большегрузом.

Ранее грузовик сбил ребенка, перебегавшего дорогу по переходу на юго-востоке Москвы.