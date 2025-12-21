Катя Лель рассказала, как вести себя при нашествии инопланетян в 2026 году

Певица Катя Лель заявила в беседе с POPCAKE, что не пошутила про нашествие инопланетян в 2026 году.

Лель уверила, что не стоит бояться пришельцев и россиянам нужно расслабиться. Артистка посоветовала излучать любовь и принять помощь инопланетян с благодарностью, чтобы Вселенная сопутствовала человечеству.

«Нам не нужно ничего страшного, а нам нужна осознанность и расширение сознания. Нам нужна помощь вселенских сил. И нам нужно добро. Они обязательно нам помогут», — поделилась певица.

Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.

В декабре 2023-го Лель выразила мнение, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявила, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке.

Лель назвала «низкостатным» человека, который не верит в существование НЛО. Она объяснила, что подобные люди находятся на «низких чистотах» и не работают над собой. По мнению певицы, таким представителям стоит «повышать свой уровень сознания».

Ранее Катя Лель увидела НЛО в центре Москвы.