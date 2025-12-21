Правительство России направит 870 млн рублей на развитие ЖКХ в трех регионах

На развитие ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии выделили 870 млн рублей

Правительство России предоставит свыше 870 млн рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в трех регионах России — Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Об этом сообщили в российском кабмине.

«Более 870 миллионов рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии до конца 2025 года», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что распоряжение об этом уже подписано. В документе поясняется, что данная мера должна позволить реализовать программные мероприятия, включая консолидацию регионального имущественного комплекса ЖКХ. Предполагается, что выделение дополнительных средств также поможет привлечь в отрасль квалифицированных специалистов.

До этого в Госдуме предложили ограничить расходы на ЖКХ. Представители партии ЛДПР подготовили законопроект о введении максимальной доли расходов на жилое помещение и услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в 10% от семейного дохода.

Лидер фракции Леонид Слуцкий рассказал, что рост тарифов ставит семьи перед выбором: отказаться от еды или лекарств для оплаты коммуналки. По его словам, зарплаты и пенсии не поспевают за индексацией. Таким образом, долг населения превысил 1,2 трлн рублей.

Ранее Путин заявил, что тарифы за ЖКХ не должны приобретать стихийного характера