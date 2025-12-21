KSTA: немецкие наемники будут разгромлены, если вступят в ВСУ

Немецкие наемники в случае вступления в ряды украинской армии будут разгромлены. Об этом соотечественников предупредил наемник из Германии, его слова передает издание Kölner Stadt-Anzeiger (KSTA).

«Мы в безвыходном положении, нечего хорошего сообщить», — сказал он.

По словам наемника, сегодня ситуация на фронте отличается от той, что была в 2023 и 2024 годах.

16 декабря военный блогер Юрий Подоляка рассказал об ухудшении ситуации на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, фронт ВСУ начал трещать по швам в районе Гуляйполя Запорожской области.

14 декабря бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что оборона ВСУ приближается к полному краху. По его словам, «с уверенностью» можно говорить о достижении точки, когда у Украины закончились войска и появляются бреши в обороне, которые невозможно заткнуть.

