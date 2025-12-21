На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Немецкий наемник ВСУ заявил о безвыходном положении

KSTA: немецкие наемники будут разгромлены, если вступят в ВСУ
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкие наемники в случае вступления в ряды украинской армии будут разгромлены. Об этом соотечественников предупредил наемник из Германии, его слова передает издание Kölner Stadt-Anzeiger (KSTA).

«Мы в безвыходном положении, нечего хорошего сообщить», — сказал он.

По словам наемника, сегодня ситуация на фронте отличается от той, что была в 2023 и 2024 годах.

16 декабря военный блогер Юрий Подоляка рассказал об ухудшении ситуации на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, фронт ВСУ начал трещать по швам в районе Гуляйполя Запорожской области.

14 декабря бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что оборона ВСУ приближается к полному краху. По его словам, «с уверенностью» можно говорить о достижении точки, когда у Украины закончились войска и появляются бреши в обороне, которые невозможно заткнуть.

Ранее Мерц предупредил о последствиях «падения» Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами