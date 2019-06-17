«Эффективно»: глава МИД Эстонии призвал усилить санкции против России

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Европейский союз должен продлить антироссийские санкции, сообщает Delfi.

«Санкции по-прежнему являются одним из наиболее эффективных средств реагирования на грубое нарушение международного права, и мы должны сейчас придерживаться единой линии», — подчеркнул глава эстонского МИДа.

По мнению Рейнсалу, ЕС должен продолжать санкционное давление на Москву, пока она не сделает «конкретных шагов» по выполнению минских соглашений и «деэскалации конфликта в Донбассе».

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Кроме того, эстонский министр отметил, что Евросоюз — один из главных сторонников независимости Украины «после российской оккупации Крыма». Рейнсалу также подчеркнул, что европейская безопасность требует «тесного евроатлантического сотрудничества».

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года по итогам общенародного референдума. При этом в поддержку воссоединения проголосовали более 90% населения полуострова. Страны Запада не признают суверенитет России над Крымом и называют переход Крыма под российскую юрисдикцию «аннексией». В начале марта 2019 года президент США Дональд Трамп продлил еще на один год срок действия антироссийских санкций, которые были введены против России в 2014 году после присоединения Крыма.

Кроме того, в начале июня постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе поддержали обновление на год «крымских» санкций против России, не дожидаясь истечения срока действия ограничительных мер. Санкции со стороны ЕС, таким образом, будут продлены до 23 июня 2020 года.

Эстонские власти регулярно заявляют о необходимости «сдерживания российской агрессии». Ранее против восстановления для России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом сообщает ФАН.

«Я верю в диалог с Россией, однако это не означает возвращения российской стороны к партнерству после того, как она нарушила международное право и свои обещания», — подчеркнула эстонский президент.

Кроме того, Кальюлайд на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве обсудила санкции против РФ, которые Таллин продолжает поддерживать.

Российский лидер в ходе беседы отметил, что отсутствие нормального диалога на официальном уровне между Эстонией и Россией плохо сказывается на развитии обеих стран. Так, он отметил, что товарооборот двух стран за последние два года упал на 50% из-за отсутствия диалога на официальном уровне.

«Правда, за прошлый год он немножко вырос — плюс 17%», — добавил российский лидер.

Президент Эстонии также отметила, что страна является членом Евросоюза и поэтому «поддерживает европейский механизм санкций», а также «территориальную целостность Украины и Грузии».

Как отмечает НСН, Кальюлайд сама выступила инициатором встречи с Путиным, за что потом поверглась критики у себя на родине. Однако, как подчеркнула Кальюлайд, она действует в интересах эстонцев и всей Европы.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу еще в начале мая 2019 года заявил, что поднимет в Брюсселе вопрос о новых антироссийских санкциях. Об этом он сообщил в интервью Eesti Pаevaleht.

По его словам, Россия «заслуживает» санкции, поскольку применяет силу и действует агрессивно в отношении соседних стран.

Кроме того, поводом ответных действий в отношении Москвы эстонский политик считает выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

Парой недель ранее посол России в Таллине Александр Петров заявил, что Эстония потеряла «сотни миллионов евро» из-за введения антироссийских санкций. По его словам, эстонское бизнес-сообщество «регулярно» обращается к эстонским властям с просьбой отменить санкции.

«Снятие этих торгово-экономических барьеров, несомненно, способствовало бы повышению интереса деловых кругов обеих стран к более энергичному взаимодействию», — сказал дипломат.

Он напомнил, что по итогам 2014 года товарооборот между Россией и Эстонией составил $5,3 млрд, а после введения санкций ЕС рухнул до $2,7 млрд.