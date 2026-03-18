Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу с участием Смолова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу с участием бывшиего футболиста сборной России Федора Смолова, сообщает пресс-служба прокуратуры в MAX.

«Смолов обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

28 мая 2025 года Федор Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Позже жена спортсмена Карина Истомина в своем Telegram-канале заявила, что ее муж долгое время подвергался буллингу и не совладал с эмоциями.

Смолов покинул «Краснодар» после завершения сезона-2024/25. Вместе с командой он стал чемпионом России, однако с тех пор он не нашел себе новый клуб. За время перерыва он выступил за медийную команду «Broke Boys».



