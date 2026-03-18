Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки страны

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в социальной сети X подтвердил гибель министра разведки Исламской Республики Исмаила Хатиба.

«Трусливое убийство моих дорогих коллег Исмаила Хатиба, (секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана) Али Лариджани и (министра обороны) Азиза Насирзаде, а также некоторых членов их семей и их сопровождавших повергло нас в скорбь», — написал глава государства.

18 марта израильская сторона заявила о гибели Хатиба. Как сообщил телеканал N12 со ссылкой на главу Минобороны Израиля Исраэля Каца, «министр разведки Ирана был ликвидирован этой ночью, он отвечал за систему убийств и внутреннего подавления в стране».

Хатиб занимал пост министра разведки Ирана с августа 2021 года, до этого он руководил службой безопасности бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи. В 2012–2019 годах чиновник возглавлял Центр судебной защиты и разведки. Кроме того, иранские СМИ называют его одним из основателей разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Атака на Хатиба стала продолжением серии ударов по ключевым фигурам иранского руководства. Накануне в Тегеране подтвердили гибель Лариджани — вместе с ним погибли его сын, заместитель и сотрудники охраны.

1 марта КСИР подтвердил, что Насирзаде не выжил в результате удара, нанесенного США и Израилем.

Ранее президент Ирана пообещал жестокую месть за гибель секретаря Совбеза.