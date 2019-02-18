Маниакально сосут кровь: Климкин призвал ввести санкции против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны Евросоюза «жестко ответить России». В своем фейсбуке он обвинил Москву в бескомпромиссном отстаивании своих экономических и политических интересов.

«Все в ЕС прекрасно понимают, что совершив открытую агрессию против наших кораблей в Азовском море и захватив украинских моряков, Россия показала, что не перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы. Если сама не остановится, то ее нужно остановить», — написал Климкин.

Реклама

Он добавил, что Россия «маниакально пытается обескровить Приазовье». Кроме того, он призвал ввести против РФ санкции. Тем не менее, громкие слова главы украинского МИДа вряд ли «остановят» Россию, заявил член Совета Федерации Игорь Морозов.

«Я полагаю, что Россия развивается в политическом, экономическом и военно-стратегическом отношении, независимо от желания украинского руководства, в том числе и Климкина. Россию невозможно остановить, потому что ее суверенитет, территориальная целостность, безопасность и благосостояние народа являются стратегическими приоритетами государства», — подчеркнул сенатор.

Как сообщает ФАН, он заявил, что Россия развивает свои национальные интересы в том числе и за рубежом в рамках закона. А слова украинских политиков не могут повлиять на реализацию Кремлем своих планов.

«У России сегодня есть достаточно весомые рычаги давления на Украину, ее руководство, экономику и социальную сферу», — добавил Морозов. По его словам, украинцы — братский народ для русских, просто они «попали в ловушку» украинских националистов и неонацистов.

Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров заявление Климкина назвал «истерией власти», передает НСН.

25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России.

Вскоре, уже в Керченском проливе, к югу от Крымского моста, ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В ГПУ ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

Члены экипажей — 24 гражданина Украины — были арестованы. Всем им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении границы России. В настоящее время подозреваемые находятся в СИЗО Москвы. Российские власти расценили произошедшее как провокацию со стороны Киева, которая была нужна украинскому президенту Петру Порошенко в преддверии выборов в стране. В свою очередь, на Украине заявили, что Россия применила агрессию к военным кораблям республики. Власти страны объявили военное положение в 10 украинских приграничных областях.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент однозначной провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников СБУ, которые фактически руководили операцией.

Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что в скором времени через Керченский пролив пройдут украинские суда. Глава Украины подчеркнул, что Киев «стопроцентно» будет добиваться свободы мореплавания в регионе. Он напомнил, что она предусмотрена двусторонними соглашениями и конвенцией ООН.

15 февраля Порошенко распорядился, чтобы глава МИДа страны Павел Климкин провел ряд встреч с международными партнерами для обсуждения 124-страничного пакета санкций против России после инцидента в Керченском проливе. Отмечается, что такое заявление глава государства сделал по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я не сомневаюсь, что в ближайшее время, в начале следующей недели в Брюсселе санкции после координаций усилий с Украиной точно будут приняты», — сказал Порошенко.