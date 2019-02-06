Обмен окончен: как Украина обрывает отношения с Россией

Кабинет министров Украины принял решение прекратить действие межправительственного соглашения с Россией об обмене правовой информацией. Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

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Документ, заключенный 18 апреля 1995 года, признает необходимость двустороннего информационного обмена правовыми актами по 44 пунктам, в том числе в области гражданского права, уголовного законодательства, арбитражного процесса, обороны, таможенного дела, юстиции, внешней политики и международных отношений, международного частного права и внешнеэкономических отношений.

В соответствии со статьей 9 соглашения, оно остается в силе в течение шести месяцев с того момента, когда одна из сторон письменно уведомит другую о своем намерении прекратить действие настоящего соглашения. Правительство Украины уже поручило Министерству иностранных дел поставить в известность Москву о принятии этого решения.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что

существующая на Украине тенденция к разрыву договоров с Россией может привести разве что к смене политического режима.

«Идущая с Запада идеология загоняет Киев в реальную пропасть, потому что подобные отношения могут быть только между воюющими странами, однако Россия с Украиной не воюют и не собираются. Но после всего этого Киеву будет очень трудно восстанавливать отношения с Москвой. Тем не менее к подобным решениям следует относиться спокойно. Мы уже давно ничем не обмениваемся», — подчеркнул сенатор.

Он предположил, что президент Украины Петр Порошенко разыгрывает «русофобскую карту» в преддверии выборов. «Он считает, что подобная тактика поможет ему выиграть. Но я не уверен, что Порошенко сможет победить в таких антироссийских настроениях. Его преемнику придется все это исправлять», — сказал Джабаров RT.

Такое решение украинской стороны прокомментировали и в нижней палате парламента. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал такую тенденцию печальной. Он считает, что

украинский лидер выполняет заказ, который ему предложили исполнить его «заокеанские кураторы».

«Поэтому договор о дружбе и различные другие проекты, программы, законы и соглашения, подписанные с Россией за длительный период времени, сегодня денонсируются, отменяются и разрываются в одностороннем порядке. Порошенко на всех своих выступлениях заявляет о разрыве связей с Россией и желании уйти в свободное плавание», — подчеркнул Водолацкий в комментарии RT.

Депутат также напомнил, что более половины граждан Украины разговаривают именно на русском языке. По его мнению, в стране исполняют единую программу действий, но при этом не учитывают мнение самих украинцев. «До мартовских выборов мы с вами еще не раз услышим такие заявления, которые не произнес бы ни один руководитель. Все они связаны с потерей суверенитета страны. Для Порошенко человеческие жизни — ничто. Но будем надеяться, что придет время — и эта черная полоса отношений между Россией и Украиной станет историей», — отметил парламентарий.

В последнее время киевские власти разорвали целый ряд соглашений с Россией в различных сферах. Последний подобный случай произошел в декабре прошлого года, когда Петр Порошенко подписал закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Украинский лидер объяснил, что эту меру решили осуществить именно сейчас, потому что раньше этот договор использовали как правовое основание в исках против России в международных инстанциях. Согласно этому соглашению, Москва и Киев строят отношения на основе «взаимного уважения и территориальной целостности».

Глава украинского МИД Павел Климкин отметил, что Киев намерен последовательно работать над пересмотром всех соглашений с Россией. По его словам, это связано с тем, что договоры, заключенные до 2014 года, «не имеют смысла».

В Кремле осудили такое решение Киева, назвав его неуважением к народу Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно одно: вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев — тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что», — подчеркнул Песков. Официальный представитель Кремля отметил, что подобное «опрометчивое решение» вызывает в Москве только сожаление.

В российском внешнеполитическом ведомстве решили, что этот шаг является попыткой нынешних украинских властей улучшить свой рейтинг перед президентскими выборами, запланированным на март 2019 года.